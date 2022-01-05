باتنة: توقيف محتال إنتحل صفة وكيل جمهورية

تمكنت فصيلة الأبحاث والتدخل لمصالح الأمن BRI من توقيف شخص إنتحل صفة وكيل جمهورية مساعد بمحكمة سريانة بولاية باتنة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فقد تم توقيف الشخص الذي يبلغ من العمر 29 سنة، بتهمة إنتحاله لصفة وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة سريانة.

كما أضافت ذات المصادر، أن منتحل الصفة تم ضبطه متلبسا بتسلّم مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل تبييض صحيفة سوابق عدلية.

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