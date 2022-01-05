باتنة: توقيف محتال إنتحل صفة وكيل جمهورية
تمكنت فصيلة الأبحاث والتدخل لمصالح الأمن BRI من توقيف شخص إنتحل صفة وكيل جمهورية مساعد بمحكمة سريانة بولاية باتنة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فقد تم توقيف الشخص الذي يبلغ من العمر 29 سنة، بتهمة إنتحاله لصفة وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة سريانة.
كما أضافت ذات المصادر، أن منتحل الصفة تم ضبطه متلبسا بتسلّم مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل تبييض صحيفة سوابق عدلية.
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محكمة باتنة توجه نداء لضحايا شخص إنتحل صفة وكيل جمهورية مساعد
محكمة باتنة توجه نداء لضحايا شخص إنتحل صفة وكيل جمهورية مساعد
وجّه وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة نداء للمواطنين، خصوصا الأشخاص الذين كانوا ضحايا للمدعو (ع.أ). الذي تورط في قضية انتحال صفة وكيل جمهورية مساعد بمحكمة سريانة ولاية باتنة.
وحسب بيان من محكمة باتنة، فقد دعا وكيل الجمهورية المواطنين الذين راحوا ضحية النصب و الإحتيال إلى التقرب منه أو من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني محليا.
كما نشرت المحكمة النداء مرفوقا بصورة للمدعو (ع. أ) وجاء فيه:”أنه عملا بأحكام المواد 11 و17 و36 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة عن “توجيه نداء عبر وسائل الإعلام لكل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المشتبه فيه. بصفته شاهد أو ضحية أو مساهم في تقديم معلومات. من شأنها أن تساعد في التحريات للاتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة. أو فصيلة الأبحاث للدرك الوطني باتنة. بغرض المساعدة في التحريات و التحقيق الابتدائي الجاري. على أن تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة و حرمة الحياة الخاصة”.
عين تموشنت: قاضي التحقيق بمحكمة بني صاف يوجه نداء للمواطنين
اصدر قاضي التحقيق بمحكمة بني صاف بعين تموشنت، بيانا موجها للجمهور عبر وسائل الإعلام المقروءة.
وذلك في إطار التحقيق المفتوح في قضية التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية. بالإضافة كذلك إلى الشروع في الابتزاز ضد المتهمين (ع.ط.م) وكذا (ر.ع.غ).