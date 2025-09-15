باتنة.. توقيف مسبوق قضائيا بحوزته سلاح ناري

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بريكة، من توقيف مسبوق قضائيا وبحوزته سلاح ناري تقليدي الصنع بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.

وأوضح بيان لمصالح الشرطة، في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، أنه على إثر دوريات قام بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية. بريكة لفت انتباههم شخص محل شبهة على متن دراجة نارية، أين تم توقيفه.

وأثناء إخضاعه لعملية التلمس الجسدي تم العثور بحوزته على سلاح ناري مسدس قبضي تقليدي الصنع عيار 16، بالإضافة إلى 05 خراطيش حية عيار 16، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

