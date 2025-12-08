باتنة.. توقيف مسبوق قضائيا وحجز كمية من المهلوسات

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بريكة، بأمن ولاية باتنة، من توقيف شخص وحجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 3450 قرص بريغابالين 300 ملغ.

وأوضح بيان لمصالح الأمن أن الموقوف يبلغ من العمر 42 سنة، مسبوق قضائيا، وتم توقيفه. بناء على معلومات واردة تفيد بوجوده على متن مركبة سياحية يستغلها في عملية نقل و ترويج الممنوعات.

وبعد إعداد خطة أمنية محكمة، تم توقيف المشتبه فيه وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 3450 قرص بريغابالين 300 ملغ.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

