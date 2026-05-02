باتنة.. توقيف مشتبه فيهما في قضية التحريض على الإجهاض

أنهت مصالح أمن ولاية باتنة (فرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية) إلى علم المواطنين أن الشخصين الظاهرين في الصورتين أدناه، كل من المدعو ( س. ا) والمدعو ( ل. س) مشتبه فيهما في قضية التحريض على الإجهاض وجنحة ممارسة الغير لمهنة الصحة والنصب وانتحال اسم الغير.

في هذا الصدد، وجّهت مصالح أمن ولاية باتنة فرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. بأمن ولاية باتنة، نداءً للجمهور لكل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المشتبه فيها، بصفته شاهد أو ضحية. أو مساهمته في تقديم معلومات من شأنها أن تساعد في التحريات. التوجه لوكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة أو التقدم إلى مصالح أمن ولاية باتنة. (فرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية ) أو إلى أقرب مقر أمني عبر تراب الجمهورية، لتقديم شكوى أو تقديم معلومات أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

