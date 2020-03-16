باتنة.. توقيف 14 شخصًا سطوْا على مبلغ 1.6 مليار سنتيم ببريكة

أوقفت مصالح أمن دائرة بريكة، ولاية باتنة، 4 مجموعات أشرار بمجموع 14 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 25 و35 مسبوقين قضائيًا.

وهذا على خلفية قيامهم بعدة سرقات وحيازة أسلحة بيضاء بكل من حي العتيق، حي المجاهدين وحي 1000 مسكن في بريكة، حيث قدرت قيمة المسروقات بحوالي 1.6 مليار سنتيم.

أين تم إسترجاع جزء من المسروقات، بالإضافة إلى قيامهم بسرقة مجوهرات بقيمة 162 مليون سنتيم، 6440 أورو 98 مليون سنتيم وعدد من الوثائق الإدارية، بالإضافة إلى أبواب خشبية ونوافذ بقيمة 45 مليون سنتيم وكذا بخاخة مسيلة للدموع وأسلحة بيضاء أخرى.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم في ظرف وجيز، قبل تقديمهم جميعًا أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة أمس الأحد.