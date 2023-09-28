باتنة.. توقيف 25 شخصا وحجز أزيد من 12 قنطارا من الكوابل النحاسية

عالجت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني باتنة أزيد من 10 قضايا نوعية تتعلق بسرقة الكوابل النحاسية. خلال 08 أشهر الأولى من السنة الجارية أسفرت في مجملها عن توقيف 25 شخصا متورطا واسترجاع أزيد من 12 قنطارا .وحوالي 200 متر من الكوابل النحاسية مع حجز الوسائل المستعملة في الجريمة ووسائل النقل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الجرائم يشكل خطرا كبيرا على حياة مرتكبيها. حيث سجلنا للأسف وفاة أحد المتورطين بصعقة كهربائية أثناء تنفيذه لعملية السرقة.

تم تقديم جميع الموقوفين في هذه القضايا أمام الجهات القضائية المختصة عن تورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار. لغرض الاعداد لجناية السرقة الموصوفة والتخريب العمدي لملك الدولة.