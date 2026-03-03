باتنة.. توقيف 3 أشخاص وبحوزتهم 3600 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بريكة، على مستوى نقطة مراقبة من توقيف 03 أشخاص على متن مركبة، والعثور على 3600 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح الأمن، تم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 31 سنة و بالتفتيش الدقيق للمركبة. تم العثور على 3600 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ كانت مخبأة بإحكام.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

