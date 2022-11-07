باتنة: توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من الكوكايين والأقراص المهلوسة

تمكنت فرقة قمع الإجرام الـ BRB من توقف 3 أشخاص وحجز كمية من الكوكايين. و أزيد من 1300 كبسولة من المؤثرات العقلية بولاية باتنة.

وحسب ذات المصالح، فإن العملية النوعية التي قام بها أفراد الشرطة مكنت من توقيف شخصين يبلغان من العمر 34 و 38 سنة مسبوقين قضائيا بحي تامشيط بباتنة. بحوزتهما كمية من المخدرات الصلبة عبارة عن كوكايين بوزن 4.2 غرام. مع مبلغ مالي يقدر بـ 347.000 دج من عائدات الترويج.

كما أوقف عناصر ذات الفرقة شخص يبلغ من العمر 25 سنة مسبوق قضائيا بحي دوار الديس بباتنة. و بعد استصدار اذن بتفتيش مسكنه تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. ليتم حجز 1320 كبسولة بريقابلين 300 ملغ مع مبلغ 84.000 دج كعائدات الترويج ليتم تقديم المشتبه بهما أمام النيابة المحلية.