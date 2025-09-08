باتنة.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المهلوسات       

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين التوتة، بولاية باتنة، من توقيف 3 أشخاص في قضايا متفرقة وحجز كمية من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح الأمنية، أنه إثر معلومات واردة مفادها قيام شخص بنقل كمية من المؤثرات العقلية. على متن شاحنته بصدد ترويجها. أين تمّ إعداد خطة عملياتية وتوقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 35 سنة، و بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق تم العثور على 189 كبسولة بريقابلين 300ملغ.

وفي نفس السياق، تم توقيف شخصين يبلغان من العمر19 و20سنة على خلفية قيامهما بترويج المؤثرات العقلية. مستغلين في ذلك مسكنهما كمخبأ للممنوعات، وبعد استصدار إذن بالتفتيش لمسكنه العائلي. تم العثور على كمية تقدر 190 قرص بريقابلين 300 ملغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر 21 مليون سنتيم كعائدات إجرامية.

بعد استكمال جميع الإجراءات الثانوية اللازمة، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وفقا لذات البيان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور