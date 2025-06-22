باتنة.. توقيف 3 أشخاص وحجز مخدرات وأسلحة

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية باتنة، الأسبوع المنصرم، من توقيف 3 أفراد من عصابة أحياء خلقت الرعب في أوساط السكان، مع ضبط أسلحة بيضاء بمختلف الأصناف، وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

القضية جاءت بناءً على معلومات واردة لعناصر ذات الفرقة مفادها استغلال مجموعة من الشباب باستغلال مسكن. بحي باركافوراج في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية تم توقيف المشتبه فيهم. تتراوح أعمارهم بين 35 و42 سنة.

حيث أسفرت العملية عن ضبط وحجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأشكال والأنواع كانوا يستغلونها سالفي الذكر ضمن عصابة أحياء في الأوساط السكنية، قارورة مؤثر عقلي وأقراص مهلوسة، كمية من المخدرت الصلبة كوكايين تقدر بـ 06 غ، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

على اثر استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية.

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