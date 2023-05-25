باتنة: توقيف 3 أشخاص وحجز 1200 خرطوشة “معسل” أجنبية

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية باتنة، من معالجة قضية تهريب مواد أجنبية تمثلت في حجز كمية معتبرة من مادة المعسل نوع فاخر. وتوقيف ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 36 سنة.

وجاءت العملية في إطار محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة والماسة بالاقتصاد الوطني. وتعود لصبيحة يوم 21 ماي 2023. واستغلالا لمعلومات وأثناء قيام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة بوضع تشكيلات ثابتة ومتحركة بإقليم الإختصاص.

أين تم رصد مركبتين تحملان ترقيم ولاية المسيلة مركونتين على مستوى التجمع السكني الفبراي بحي كشيدة بلدية باتنة. الأولى نوع “بيجو بوكسر” كان على متنها شخصين. ويتعلق الأمر بكل من المسمى (ز.س 28 سنة) ينحدر من ولاية المسيلة. والثاني المسمى (ق. س 36 سنة) ينحدر من ولاية باتنة.

أما المركبة الثانية نوع “سيتروان جومبر” كان على متنها شخص واحد ويتعلق الأمر بالمسمى (غ ص 32 سنة ينحدر من ولاية المسيلة.

كما تم ومواصلة للإجراءات تفتيش المركبتين تفتيشا قانونيا، مكنت من العثور على 100 كرطونة من تبغ المعسل من صنع أجنبي بكل كرطونة 12 خرطوشة بمجموع 1200 خرطوشة. كانت مخبأة على متن المركبة ومخفية بواسطة بضاعة تتمثل في كراطين تحتوي على أكسسوارات خاصة بالهاتف النقال. تبدو أنها قديمة بقيمة مالية قدرت بـ ( 5.400.000 دج ).

كما تم توقيف الأشخاص الثلاثة وإقتيادهم مع المركبات إلى مقر فصيلة الأبحاث ووضعهم تحت إجراء التوقيف للنظر. وفور استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا. عن تورطهم في جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل ( مادة التبغ المعسل نوع فاخر) ليتم تقديم المشتبه أمس أمام الجهات المختصة قضائيا.

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