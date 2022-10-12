باتنة: توقيف 3 متعاملين إقتصاديين بتهمة المضاربة في زيت المائدة

أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية باتنة ثلاثة متعاملين إقتصاديين إثر تحقيقات حول الندرة والمضاربة في زيت المائدة.

وحسب ما جاء في بيان صحفي لنيابة الجمهورية بمحكمة باتنة، فإن الموقوفين الثلاثة وجهت لهم تهم “التهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية للمضاربة في مادة الزيت”. مشيرا إلى إثبات ممارسات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية لكميات كبيرة من زيت المائدة و إثبات تحرير فواتير لتجار وهميين .

وقد أفضت التحقيقات التي جاءت عقب شكوى تقدم بها المكتب الولائي لحماية المستهلك حول الندرة والبيع المشروط لزيت المائدة. إلى وجود 23 متهما في حالة فرار تورطوا في المضاربة والتهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية.

وأكد البيان أن المتهمين الثلاثة وضعوا رهن الحبس المؤقت بعد تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة.