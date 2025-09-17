باتنة.. توقيف 3 مسبوقين قاموا بالسرقة

تمكن عناصر الأمن الحضري الحادي عشر، بولاية باتنة، من توقيف 03 أشخاص قاموا بالسرقة تحت طائلة التهديد.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أنه بناءً على شكوى تقدم بها مواطن لعناصر الأمن الحضري الحادي عشر بخصوص تعرضه لفعل السرقة. تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض، من قبل أشخاص مجهولين، الفعل الذي استهدف هاتفه النقال بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وأشار المصدر أنه على الفور تم فتح تحقيق في القضية مع تكثيف الأبحاث والتحريات، أين تم التوصل للمشتبه فيه. البالغ من العمر 17 سنة، مسبوق قضائيا.

وفي نفس السياق، تمكن عناصر ذات المصلحة من توقيف مشتبه فيهما، تتراوح أعمارهما بين 19 و 22 سنة، مسبوقين قضائيا، بحي حملة 01، على خلفية قيامهما بمحاولة السرقة من داخل مسكن عائلي، ليتم توقيفهما مع حجز المعدات المستعملة في عملية محاولة السرقة.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية، وفقا لذات البيان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور