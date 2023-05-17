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باتنة.. توقيف 4 أشخاص يزورون أختام الدولة واسترجاع 614 مليون سنتيم

بقلم ع.ع
باتنة.. توقيف 4 أشخاص يزورون أختام الدولة واسترجاع 614 مليون سنتيم
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تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية باتنة، من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في التزوير واستعمال المزور.

وأوضحت مصالح الشرطة في بيان لها، أن الشبكة مختصة في تقليد الدمغات، الطوابع وأختام الدولة. تستعمل في التزوير والإستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية ومصرفية.
حيث تم توقيف 4 أشخاص واسترجاع 53 ملف بها محررات تجارية ومصرفية ووثائق صادرة عن إدارات عمومية. و240 ختم مقلد من مختلف الأشكال والأحجام، 11 جواز سفر. بالاضافة لمعدات تستعمل في عملية التزوير ومبلغ مالي يقدر بـ 614 مليون سنتيم ومركبة، يضيف البيان.

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