باتنة: توقيف 7 متهمين في جريمة اختطاف وقتل شاب بدائرة آريس
بقلم سعيد حريقة
كشف وكيل جمهورية محكمة آريس في باتنة، عن توقيف 7 متهمين في جريمة اختطاف وقتل شاب بدائرة آريس.
وأوضح وكيل الجمهورية، أن المتهمين بعد اختطاف وقتل الضحية قاموا بالتنكيل بالجثة ودفنها في مكان معزول.
مضيفا إن دوافع الجريمة هي سرقة مبلغ مالي معتبر كان بحوزة الضحية.
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