باتنة.. توقيف 8 أشخاص وحجز أزيد من 200 قطعة نقدية أثرية وأسلحة نارية

نجحت عناصر أمن ولاية باتنة، في عمليات متفرقة، في حجز قطع نقدية أثرية وأسلحة نارية وكمية من التبغ، وأوقفت بالموازاة مع ذلك ثمانية أشخاص متورطين.

وحسب ما قال بيان أمن الولاية، فإنّ فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 46 سنة.

أين عُثر بمحله التجاري بحي بوعقال 03 على سلاح ناري بندقية صيد نوع “طوران” دون وثائق، بالإضافة لـ310 خرطوشة عيار12.

وبالتنسيق مع الفرقة الاقتصادية و المالية، تم تفتيش مسكن الموقوف، وتم العثور على 8145 علبة سجائر مختلفة الأنواع صنع أجنبي ومحلي.

200 علبة معسل أجنبي الصنع نوع فاخر، 17121 وحدة مفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام.

كما تمكنت الشرطة القضائية، في عملية أخرى، من توقيف شخص أخر يبلغ من العمر 38 سنة.

أين كان بصدد بيع المشروبات الكحولية بحي بوعقال في باتنة على متن مركبة، حيث تم حجز 250 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام.

وفي عملية نوعية، أوردتها مصالح الأمن في بيان لها، تمكنت خلالها من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 52 سنة بحي عرعار، كانت بحوزتهم قطع نقدية أثرية محمية قانونا.

حيث كان المشتبه بهم على متن مركبة، وقد ضبطت عناصر الشرطة 205 قطعة نقدية من التراث الثقافي المحمي.

وبتفيش مسكن أحدهم تم العثور على سلاح ناري تقليدي نوع قرانفوزي عيار 16، و300 كبسولة، خرطوشتين عيار16 وثلاث أوراق نقدية وطنية تاريخية، كما تم حجز مركبتين.

وأوقفت فرقة البحث والتدخل، ثلاثة أشخاص، ضبطت بحوزتهم 17 غرام كيف معالج و 59 قرص مهلوس نوع بريقابالين.