باتنة: ثغرة مالية بقيمة 880 مليون في مؤسسة مطاحن الأوراس

كشفت نهاية الأسبوع الماضي لجنة تحقيق إدارية تابعة للمديرية العامة لمطاحن القنطرة، بولاية بسكرة مكونة من مدقق حسابات ومحاسب،

ومدير مركزي عن ثغرة مالية بقيمة قاربت 880 مليون سنتيم، بفرع الموسسة المسماة مطاحن الأوراس المتواجد مقرها بولاية باتنة،

وحسب المعطيات الأولية فإن خيوط هذه الفضيحة كشف عنها قبل أيام القائمون على مصلحتي التجارة والمحاسبة بمؤسسة مطاحن الأوراس،

وأن المتهم الرئيسي هو بائع بالجملة للسميد، المدعو “س.ع” الذي كان يقدم بيانات دفع مزورة، لاستلام شحن السميد، قصد إعادة بيعها

لكن دون صب مقابلها المادي في حساب المؤسسة، في عملية تكررت عدة مرات منذ شهر رمضان المنصرم.

وقد كشفت مصادر مطلعة سعي بعض الأطراف إلى التسوية الودية التي لم تتحقق لحد الآن.