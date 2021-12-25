باتنة.. حادث اصطدام 3 سيارات يخلف ضحايا

خلف حادث اصطدام 3 سيارات، أربعة ضحايا على مستوى الطريق لولائي رقم 26 بإقليم بلدية بولهيلات في ولاية باتنة.

في حين أسفر حادث الاصطدام، قتيل وأربعة جرحى تتراوح أعمارهم بين 35 و41 سنة. كما تدخلت، الحماية المدنية، لإسعاف المصابين بعين المكان قبل تحويلهم لعيادة المدينة.

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لقيت إمراة حتفها فيما اصيب 4 أشخاص أخرين اليوم الجمعة إثر حادث إنفجار للغاز داخل شقة ببلدية فيسديس بولاية باتنة.

وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع داخل شقة ببلدية فيسديس وتمثل في تسرب للغاز داخل المنزل ما إدى إلى إنفجار. وأسفر عن وفاة إمراة وإصابة 4 اخرين كانوا داخل المنزل. واضافت ذات المصادر ان اصابة احد الجرحى وصفت بالخطيرة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية مصحوبة بمصالح الامن لمكان الحادث أين تم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث. بينما نقل الضحايا إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى لولاية.

من جهتها مصالح الأمن المختصة إقليميا فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

وتنقل والي باتنة إلى مكان الحادث لمعاينة الاضرار أين قرر إسكان العائلات المتضررة من الإنفجار إلى غاية إكمال اشغال الترميم.

وأطلقت الولايات المتحدة مشروعًا بقيمة 175 ألف دولار لترميم ضريح إيمادغاسن في باتنة. وحسب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر هذا جزءا من شراكة أكبر. للحفاظ على الثقافة ومكافحة النهب مع وزارة الثقافة والفنون الجزائرية.

كما بثت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فيديو على صفحتها الرسمية حيث شرح أحد موظفيها. في حديثه مع المكلف بالإعلام في السفارة الأمريكية بالجزائر، خالد ولفسبور. أن ضريح إيمادغاسن الموجود على ورقة 2000 دينار هو ضريح يعود إلى عصر النوميديين.

إِيمَدْغَاسن أو ماد غيس أو وماد غيس هو ضريح أمازيغي جزائري يرجع تاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد. يقع في الجزائر بالأوراس، على أراضي بلدية بوميا، في ولاية باتنة.