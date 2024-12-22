باتنة.. حالة طوارئ في مستشفى نقاوس

شهد نقاوس بولاية باتنة، اليوم الأحد، حالة طوارئ، إثر انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في قسم الإنعاش، ما أدى إلى نقل مريض في ظروف صعبة الى المستشفى الجامعي لتلقي العناية اللازمة.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فقد تسبب الامر في توقف عمل الأجهزة الطبية وما نتج عنه من خطورة على الوضع الصحي لنزلاء القسم، ما دفع بالمسؤولين المعنيين الى تسخير الإمكانيات اللازمة من اجل التحويل المستعجل للمرضى الى المستشفيات المجاورة، في وقت حُول فيه مريض آخر في ظروف صعبة الى المستشفى الجامعي.

وفي اتصالنا بمدير الصحة لولاية باتنة حمدي شاقوري، طمأن أولا بعدم تسجيل أية خسائر في الارواح وسط مرضى قسم الانعاش.

من جهة اخرى اكد تدخل جميع السلطات المعنية لنقل المرضى الى المستشفيات المجاورة، في حين تمت مباشرة تحقيقات حول حادثة انقطاع التيار الكهربائي، وقال ان تحديد الأسباب الآن سابق لأوانه.