باتنة: حجز أزيد من 10500 لتر زيت الزيتون مغشوشة

تمكنت اليوم مصالح قمع الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية باتنة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني من حجز 10580 لتر من زيت الزيتون المغشوش الممزوج بزيت المائدة.

وذلك خلال عمليتين منفصلتين بإقليم بلدية اولاد سلام بدائرة رأس العيون.

وحسب مصادرنا فإن العملية الأولى مكنت من حجز 6750 لتر والعملية الثانية مكنت من حجز 3830 لتر، إضافة الى حجز دلاء من أحجام مختلفة.

كما تم ضبط أدوات كان المتهمان يستعملانها في عملية المزج بين كميات قليلة من زيت الزيتون وكميات مضاعفة من زيت المائدة.

ليقومان بعد ذلك ببيع الكميات المتحصل عليها في الأسواق على أساس انها زيت زيتون اصلية.

وحسب ما تحصلت عليه النهار من معطيات فإن المتهمين يحققان ارباحا كبيرة بمعدل 500 في المئة.

لأنهما يمزجان دلو ذات سعة 5 لتر من زيت المائدة المقتنى ب600 دج، بلتر واحد من زيت الزيتون ثم يبيعان الكمية الإجمالية بـ600 دج للتر الواحد على أساس انه زيت زيتون.

يذكر ان عملية مماثلة قامت بها مصالح الدرك الوطني قبل أيام مكنت من حجز قرابة 13 ألف لتر زيت زيتون مغشوشة في نفس البلدية.