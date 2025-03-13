باتنة: حجز أكثر من نصف مليون قرص “بريغابالين” ببريكة

في عملية نوعية تعد الأكبر بولاية باتنة منذ سنوات، تمكنت بحر هذا الأسبوع مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببريكة. ووحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببريكة من تفكيك شبكتين وطنيتين خطيرتين مختصتين في المتاجرة وتخزين الأقراص المهلوسة والمخدرات.

ومكّنت العملية الأولى بإقليم بلدية عزيل عبد القادر، من حجز ما يفوق نصف مليون قرص مهلوس بتعداد 641 ألف و680 قرص مهلوس من نوع بريقابالين صنع أجنبي. مع حجز شاحنة نصف مقطورة ذات صهريج وقود كانت تستعمل في نقل هذه المواد المهلوسة من ولايات الجنوب الى دائرة بريكة.

وقد تم خلال هذه العملية توقيف متهم واحد فيما بقي آخر في حالة فرار. فيما تم في العلمية الثانية بإقليم بلدية بيطام حجز 2600 غ من المخدرات. مع توقيف مشتبه فيهما اثنين، فيما بقي الثالث في حالة فرار.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور