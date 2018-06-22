باتنة.. حجز أكثر من 7 قناطر من الدجاج الفاسد كانت موجهة لإطعام مؤطري الباك

في عملية نوعية قامت بها مصالح التجارة لولاية باتنة اليوم، تم حجز كمية كبيرة من الدجاج الفاسد تقدر بـ7 قناطير و5 كيلوغرامات.

وفي اطار مراقبة نوعية الوجبات المقدمة لمؤطري البكالوريا عبر عديد مراكز الاطعام بعاصمة الولاية عبر 6 مراكز اطعام.

اكبرها في مركز دار المربي بـ 224 كلغ يليها مركز مصطفى عبد الصمد بـ 200 كلغ وفي الرتبة الثالثة مركز محمد الصديق بن يحي بـ 110كلغ.

لتتوزع بقية الكمية على مراكز عمار روابح والقاعدة 7 والعربي التبسي.

وفي إتصال النهار اون لاين بمدير التجارة لولاية باتنة عكاشة دغمان اكد المعلومة.

وقال أن مصالحه ستتابع قضائيا صاحب المذبح الذي مَون المطاعم بهذه اللحوم الفاسدة.

واضاف أن الكمية المحجوزة تم إتلافها داخل مركز الردم التقني بعد اخطار مديرية التربية بالتفاصيل.

وحسب مصادر من محيط التربية فإن العملية جنبت كارثة صحية لو تم استهلاك تلك الكمية.

خاصة وأن شكوكا تحوم حول صحة تاريخ الذبح المدون على الدجاج المعلب بتاريخ اليوم.

اذ من غير الممكن إنتشار روائح كريهة من دجاج لم تمر ساعات قليلة على ذبحه.

واضافت مصادر أخرى أن الدجاج تم تعليبه وهو غير مفرغ الأحشاء ما يطرح عدة علامات استفهام .