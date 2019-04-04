باتنة.. حجز قرابة الـ180 كلغ من الدجاج الفاسد كانت موجهة لحفل زفاف

حجزت عناصر مصلحة الأمن بباتنة قرابة الـ180 كلغ من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك كانت موجهة لحفل زفاف بالمدينة.

العملية جاءت في إطار المراقبة الدورية للأشخاص والمركبات على مستوى مختلف الحواجز الأمنية بعاصمة الولاية.

حيث تم توقيف مركبة يقودها شخص يبلغ من العمر 27 سنة و وجدت على متنها كمية اللحوم مجهولة المصدر.

وتم على الفور تحويل إلى المصالح البلدية بباتنة حيث تبين بعد معاينتها من طرف طبيب بيطري اين أكد أنها غير صالحة للاستهلاك ليتم توجيهها إلى مركز الردم التقني وإتلافها من طرف مصالح البلدية.