باتنة: حجز 10 آلاف لتر من زيت الزيتون المغشوش

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد سلام بولاية باتنة، من حجز أزيد من 10000 لتر مادة زيت الزيتون مغشوشة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة المضاربة، حيث تم بتاريخ 2022/11/20 على الساعة 13.30 زوالا واستغلالا لمعلومات واردة الى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد سلام. مفادها وجود ورشة سرية لخلط مادة زيت الزيتون مع مواد أخرى لغرض تسويقها.

كما قامت مصالح الدرك الوطني، على إثر ذلك بتشكيل دورية والتنقل إلى الورشة، بالتنسيق مع مصالح التجارة. وأثناء تفتيش المكان تفتيشا دقيقا تم العثور على أزيد من 10000 لتر من مادة زيت الزيتون مغشوشة. وكذا مضخة تستعمل لخلط الزيت مع المواد الأخرى ومواد أخرى. على إثرها تم نقل السلعة

إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.