باتنة.. حجز 100 ألف قرص مهلوس وتوقيف 3 بارونات

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري ببريكة من حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة بتعداد 99130 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية الصنع.

وحسب المساعد حمزة حنوط قائد فرقة الأمن والتحري، فإن العملية جاءن بعد معلومات وصلت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة. مفادها تخزين كمية من الأقراص المهلوسة. ليتم وضع تشكيل أمني من طرف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم مداهمة وتفتيش المكان، أين تم العثور على الكمية المذكورة مع توقيف 3 متهمين.