باتنة: حجز 104 قنطار من الشمة الخام مموّهة داخل حمولة الرمل ببيطام

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببيطام ولاية باتنة، من توقيف شاحنتين محملتين بأكثر من 104 قنطار من الشمة مموهة بحمولة الرمل.

وجاءت العملية أثناء قيام افراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 78 بالضبط منطقة الضاية بلدية بيطام ولاية باتنة. أين تم توقيف جرارين طريقي الأول من نوع صوناكوم والثاني نوع رونو جارين لقطورة محملتين بأوراق التبغ الجاف الخام. كما تم حجز 104.4 قنطار من مادة الشمة الخام على شكل أوراق كان المشتبه فيهما بصدد نقلها إلى ولاية سطيف.

حيثيات القضية تعود أثناء قيام أفراد الفرقة المحلية بدورية عبر الإقليم وإستغلال معلومات واردة، تم توقيف جرارين. طريقي نوع رونو وصوناكوم بباتنة. ليتم توقيفهما ومراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالسائقين وسير الجزارين تم تفتيش المقطورتين. ليتم العثور بالجرار الأول نوع رونو على 35 قنطار من مادة أوراق التبغ الجاف الخام محملة بأكياس ذات حجم كبير.

بالإضافة كذلك إلى العثور بالجرار الطريقي الثاني نوع صوناكوم على 69.40 قنطار من مادة عود التبغ الجاف (الخام) معبأة في أكياس بلاستيكية ذو حجم كبير. يتراوح وزن كل كيس ما بين 18 كلغ إلى 25 كلغ. كانت مموهة بإحكام وسط الرمل. حيث يبدو ظاهريا أنها تحتوي على مادة الرمل. على إثرها تم إيقاف السائقين البالغين من العمر 42 و40 سنة واقتيادهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق.

كما قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيطام بفتح تحقيق في القضية. مع تسليم البضاعة المحجوزة إلى مديرية أملاك الدولة ببريكة ولاية باتنة.

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