باتنة… حجز 13 كلغ من المخدرات وتوقيف ست أشخاص بينهم معوق حركيا

تمّكن أمس رجال الدرك الوطني بباتنة من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة في المخدرات متكونة حسب مصادرنا من ست أشخاص.

حيث تتراوح أعمارهم بين 24 و 60 سنة، من بينهم معوق حركيا.

وحسب ذات المصادر فقد تم الترصد للمشتبه فيهم على مستوى إقليم بلدية فيسديس، أين تم نصب حاجز أمني أفضى إلى إخضاع سيارة سياحية لعملية تفتيش.

أين أسفرت عن حجز كمية من المخدرات تقدر ب 13 كلغ و لا تزال التحقيقات متواصلة لكشف تفاصيل أخرى.

من جهة أخرى استحسن المواطنون هذه العملية وعبروا عن اطمئنانهم لفطنة عناصر الدرك الوطني ونشاطهم المستمر في مجال محاربة الجريمة .