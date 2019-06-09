باتنة.. حجز 165.5 كيلوغرام دجاج فاسد كانت موجهة لإطعام ممتحني “البيام”

تمكنت صباح اليوم المصالح البيطرية التابعة لمديرية الفلاحة بولاية باتنة من حجز 165,5 كلغ من اللحوم البيضاء غير الصالحة الإستهلاك.

من داخل 3 مراكز تأطير وإجراء امتحانات نهاية مرحلة التعليم المتوسط” البيام”.

وهي متوسطة أول نوفمبر وثانوية عزيل عبد القادر وثانوية حي النصر، وحسب مدير المصالح الفلاحية لولاية باتنة حمزة سمير في تصريح للنهار فإن العملية تمت أثر مراقبة روتينية لمختلف مراكز الإمتحانات التي انطلقت امس.

وحسبه دائما فقد تم حجز الكمية واتلافها بحضور مختلف المصالح التي لها علاقة بالموضوع.

مضيفا أنه تقرر الملاحقة القضائية في حق ممون المراكز بهذه المادة الفاسدة.