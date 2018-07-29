باتنة… حجز 18.5 قنطار من الملح الخالي من اليود موجهة للاستهلاك

تمكن أعوان مديرية التجارة بولاية باتنة من حجز 18.5 قنطار من مادة الملح الخالي من اليود التي كانت موجهة للاستخدام في تحضير مادة الخبز بإحدى مخابز المدينة.

وأوضحت بأن استهلاك هذه المادة الخالية من اليود يشكل خطرا على الصحة العمومية وبإمكانه أن يتسبب في أمراض الغدة الدرقية.

مضيفا بأنه تم تحويل الكمية المحجوزة نحو المدبغة العمومية الأوراسية بعاصمة الولاية لاستعمالها في معالجة الجلود.

وجاءت العملية بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني في إطار عملية واسعة لمراقبة وسائل النقل الخاصة بالمواد الاستهلاكية سريعة التلف.

لمراقبة شروط نقلها ومدى احترام سلسلة التبريد ومقاييس الحفظ والنظافة.

عبر وضع حواجز بمداخل مدينة باتنة الثلاثة بكل من تازولت وفسديس و وادي الشعبة.

وأسفرت العملية عن حجز أكثر من 1 قنطار من مادة الكاشير و60 كلغ من مادة الجبن وكمية معتبرة من الشوكولاطة.

وتم إتلافها جميعا لعدم احترام شروط الحفظ لدى نقلها.