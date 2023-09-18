باتنة: حجز 1900 كيس من مادة الشمة المقلدة

تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببريكة ولاية باتنة، من إحباط عملية المتاجرة في كمية معتبرة من أكياس الشمة المقلدة “1900 كيس”. وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 28 في شطره الرابط بين بلدية بريكة والجزار ولاية باتنة.

العملية تمت أمس الأحد على الساعة 03.30 صباحا، أين تم ترصد وتوقيف مركبة نفعية نوع فولكس فالكن. مقتادة من طرف المسمى (ي.أ) البالغ من العمر 53 سنة. ومرافقه (ب.و) البالو من العمر 39 سنة.

المركبة كانت محملة بكمية من أكياس الشمة المقلدة تحمل تسمية الأميرة مخبأة ومموهة في الصندوق الخلفي. كانت قادمة من بلدية بريكة في إتجاه بلدية الجزار. أين تم إحباط عملية نقلها من طرف أفراد فرقة الأمن و التحري بريكة.

تم فتح تحقيق في القضية مع تقديم المشتبه فيهما فور إستكمال إجراءات التحقيق وتسليم البضاعة المحجوزة إلى مصالح أملاك الدولة.