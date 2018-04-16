باتنة: حجز 4470 علبة سجائر أجنبية الصنع و27885 كيس شمة مقلدة فاسدة

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببريكة بولاية باتنة من حجز 4470 علبة سجائر أجنبية الصنع مختلفة الأنواع،

و27885 كيس شمة مقلدة منتهية الصلاحية و17144 قرص فحم و260 علبة معسل خاص بالنرجيلة حسب ما علم مساء اليوم الإثنين، من المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني.

وأوضح المصدر بأن القيمة الإجمالية للمحجوزات قدرت بـ2,9 مليون د.ج،

مشيرا إلى توقيف المشتبه فيهما البالغين من العمر 35 و45 سنة مسبوقين قضائيا لعدم الفوترة وحيازة وتسويق مواد تبغية مقلدة،

وكذا بضاعة مستوردة من الخارج دون تبرير كيفية استيرادها ومصدرها (سجائر) وعرض وبيع منتوج غير صالح للإستعمال البشري(شمة).

وتمت العملية بناء على معلومات مؤكدة، تفيد بحيازة المشتبه فيهما على كمية من الشمة المقلدة والسجائر المهربة (أجنبية الصنع) بمحليهما بشارع “القدس” ببريكة،

حيث تم بعد استغلال المعلومات العثور على المحجوزات بمخزنين خلفيين كانت بصدد توجيهها للبيع بالجملة والتجزئة،

ليتم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق وفقا لنفس المصدر .

وأضاف المصدر بأن المحجوزات محلية الصنع سلمت إلى مفتشية أملاك الدولة ببريكة والأجنبية الصنع إلى مفتشية أقسام الجمارك بباتنة.