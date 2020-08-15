باتنة.. حريق مهول في قاطرة لنقل الانابيب والمحروقات

نشب حريق مهول، اليوم السبت، بمحرك قاطرة لنقل الانابيب المحروقات في باتنة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة تدخلت زوال اليوم، لاخماد حريق شب في محرك قاطرة خاصة بنقل الانابيب والمحروقات، بأولاد عاشور القريب ببلدية عين ياقوت شمال ولاية باتنة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية، 8 شاحنات إطفاء وسيارتي اسعاف، بتعداد 33 عوان تدخل بمختلف الرتب، تفاديا انتقال ألسنة اللهب للعربات المملوءة بالوقود.

ويتكون القطار، حسب المصدر، من 20 عربة من بينها 14 خاصة بنقل الوقود.

ولا تزال لحد الساعة عملية الحراسة مستمرة تفاديا لاي حادث محتمل.