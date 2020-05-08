باتنة: حريق يشُب بمستودع خاص بتجهيزات ووسائل التبريد

تمكنت فرق التدخل التابعة لمصالح الحماية المدنية لباتنة، من إخماد حريق شبّ مساء الخميس بمستودع خاص بتجهيزات ووسائل التبريد.

ويتربع المستودع على مساحة 3000 م مربع R+2 الكائن بطريق تازولت بولاية باتنة.

وسخرت الحماية المدنية كامل امكانياتها المادية والبشرية، متمثلة في تسع وحدات تدخل بـ 13 شاحنة اطفاء، سيارة إسعاف طبية، سيارة إنارة و 3 سيارات اتصال بتعداد 56 عون تدخل بمختلف الرتب وبإشراف مباشر من مدير الحماية المدنية للولاية العقيد جمال خمار.

للإشارة، فإن عملية إخماد الحريق استمرت إلى غاية 01:06 من نهار اليوم الجمعة.

وسمح التدخل السريع للفرق من السيطرة على الحريق في وقت قياسي والحيلولة دون انتقال النيران الى الجوار، مقارنة بشساعة مساحة المستودع والوسائل الموجودة بداخله وكذا صعوبة المنافذ للوصول الى المواقد.

وتبقى الاسباب الحقيقية للحادثة وتقييم الخسائر المسجلة محل تحقيق من طرف الجهات المختصة.