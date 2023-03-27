باتنة: حريق يلتهم 14 هكتارا من الأحراش وأشجار البلوط

أتى حريق على مساحة من الأحراش وأشجار البلوط تقدر بـ 14 هكتارا بغابة الأوراس ببلدية فم الطوب ولاية باتنة.

وحسب ما أفاد به محافظ الغابات محليا سهيل زعبوبي، فإن التدخل السريع لفريق الإطفاء الذي كان من ضمنه عناصر الحماية المدنية وأفراد الدرك الوطني ومتطوعون وكذا أعوان الغابات من ولايتي باتنة وخنشلة. حال دون امتداد ألسنة اللهب إلى باقي أرجاء هذه الغابة الكثيفة من أشجار البلوط المتاخمة لغابة هامة بخنشلة.

كما تمكنت فرق الإطفاء، من إخماد الحريق الذي اندلع بمنطقة تاخبيت أوعمروس مساء أمس الأحد في ساعة متأخرة من الليل. حيث دامت العملية أكثر من 8 ساعات بسبب صعوبة تضاريس المنطقة.

وأشار محافظ الغابات إلى أن هذا الحريق الذي سجل خارج موسم الحرائق تسبب في انتشاره السريع ارتفاع درجة الحرارة. وكذا الرياح القوية الساخنة (سيروكو) التي ميزت المنطقة أمس الأحد. متحدثا عن تسخير 18 عون غابات من ولايتي باتنة وخنشلة وأربع سيارات تدخل. إلى جانب باقي المتدخلين المشاركين في عملية الإخماد.