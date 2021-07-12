باتنة: حظر حفلات الزواج والختان وإجراءات ردعية للمخالفين

أصدرت مصالح ولاية باتنة وعلى رأسهم الوالي توفيق مزهود بيانا بخصوص تمديد الحجر المنزلي لمدة 21 يوما على مستوى بلديات الولاية. وأوضح بيان الولاية أنه ت إتخاد قرارات هامة جاءت تزامنا مع قرارات الوزارة الأولى التي اقرت إجراءات وقائية وردعية ضد المخالفين للبروتوكول الصحي المعمول به للحد من إنتشار كورونا

ونشرت مصالح الولاية بيانا عبر الصفحة الرسمية أمر فيها والي باتنة بحظر جميع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية. بالإضافة إلى حفلات الزواج والختان

كما كلف الوالي مصالح الأمن والنقل بتكثيف الرقابة فيما يتعلق بالإمتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل النقل والركاب.

وأضاف البيان أن الوالي كلف أيضا المصالح الفلاحية والتجارة بتطبيق نفس الإجراءات على مستوى الفضاءات والمحلات التجارية والأسواق الأسبوعية والمواشي.

.وفي السياق ذاته كلف الوالي مصالح الأمن والتجارة بتنظيم زيارات ميدانية على مستوى قاعات الحفلات لمتابعة التجسيد الفعلي لقرار تجميد أنشطة قاعات الحفلات واتخاذ التدابير الردعية اللازمة ضد المخالفين، التي تصل إلى سحب الترخيص بالإستغلال.