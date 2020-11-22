باتنة: “دار الشرع” لمن يقيم حفلات الزواج والختان خلال فترة الحجر الصحي

قرر والي ولاية باتنة، توفيق مزهود، اليوم الأحد، إقامة حفلات الزواج والختان خلال فترة الحجر الجزئي المنزلي.

وجاء في القرار أنه يمنع منعا باتا بإقليم بلديات ولاية باتنة وخلال فترة الحجر الجزئي المنزلي إقامة حفلات الزواج والختان.

وهذا على مستوى جميع السكنات و المنازل الخاصة ، التي تشكل عامل من عوامل انتشار وباء فيروس كورونا.

وتكلف المصالح الأمنية وفقا لإختصاصها الإقليمي، وبصفة فورية، بتقديم صاحب السكن أو المنزل الذي يقام فيه الحفل للمتابعة القضائية.

وجاءت هذه القرارات نتيجة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية والاخلال بقواعد التباعد الاجتماعي.