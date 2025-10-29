باتنة: درك سريانة يحجز 21 كلغ “كيف” وكمية معتبرة من الكوكايين والمهلوسات

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة ولاية باتنة في عملية نوعية من تفكيك شبكة دولية متخصصة في نقل وبيع وتخزين المخدرات والمخدرات الصلبة المصنعة.

العملية جاءت أثناء خدمة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 75 قام خلالها أفراد الفرقة بتوقيف وتفتيش سيارة سياحية على متنها شخصين. أين تم العثور بداخلها على 310 غرام من مادة الكوكايين، و21 كلغ من مادة الكيف المعالج. و5652 قرص مخدرات صلبة مصنعة من نوع ايكستازي.

ومواصلة للتحقيقات تم تمديد الإختصاص إلى ولاية أخرى، أين أوقفت مصالح الدرك المشتبه فيه الثالث. ليتم إعداد ملف قضائي ومتابعة أفراد العصابة الإجرامية بجناية بيع ونقل وتخزين المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجناية بيع ونقل وتخزين المخدرات الصلبة المصنعة في اطار جماعة إجرامية منظمة. جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية، وجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.