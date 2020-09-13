باتنة.. درك مروانة يفكك شبكة إجهاض على رأسها طبيبة

أخبار الجزائر
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باتنة.. درك مروانة يفكك شبكة إجهاض على رأسها طبيبة
بقلم سعيد حريقة

فككت مصالح الدرك الوطني بمروانة في ولاية باتنة شبكة اجهاض الحوامل على رأسها طبيبة من أقليم الولاية.

العملية أسفرت عن توقيف طبيبة وامرأتان الأولى حامل في الشهر الثاني والثانية حامل في الشهر الثالث وصاحبة المسكن الذي كانت ستتم فيها عملية الاجهاض.

وأسفرت العملية عن حجز عتاد طبي وأدوية كانت ستستعمل في الاجهاض.

قاضي تحقيق محكمة مروانة أمر قبل قليل بإيداع المتهمات ال4 الحبس المؤقت.

المتهمات توبعن بتهمة الشروع في الاجهاض وحيازة أدوية وعتاد الإجهاض.

العملية تمت في مسكن إحدى المتهمات بحي اقرادو ببلدية مروانة.


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