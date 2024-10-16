باتنة.. درك سقانة يفكك شبكة إجرامية دولية ويحجز كميات من المساحيق المخدرة القاتلة

في عملية نوعية، تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية سقانة، ولاية باتنة، من تفكيك شبكة دولية إجرامية. مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة. تتكون من 8 أفراد من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 20 و38 سنة.

وحسب تصريح قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لدائرة سقانة، الرائد سيفي عز الدين. فإن العملية مكنت من حجز 730 غراماً من المخدرات الصلبة ذات نوعية في غاية الخطورة. و1511 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، أغلبها من نوع إكستازي، ومبلغ 76 ألف دج مزورة. بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وقطع زجاجية تستعمل في تحضير المخدرات واستنشاقها.

ونظراً لاهمية هذه العملية، أبدى سكان بلدية سقانة بولاية باتنة ارتياحهم الكبير وامتنانهم لمجهودات رجال الدرك الوطني. ذلك أن هذه العملية ضربت عمق جماعات الإجرام خاصة مع دخول مواد مخدرة سامة قاتلة للتداول في الوسط الشباني.