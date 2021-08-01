باتنة: زوج يقتل زوجته طعنا بخنجر ويلوذ بالفرار

أقدم شخص اليوم الأحد على قتل زوجته طعنا بخنجر على قارعة الطريق ببلدية زانة البيضاء بولاية باتنة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجاني ينحدر من بلدية وادي الماء. حيث ترك زوجته غارقة في دمائها وغادر مكان الجريمة. حيث كان رفقة زوجته على متن سيارة نفعية من نوع هيليكس وعند نشوب خلاف بينهما قام بطعنا طعنات قاتلة.

للإشارة فإن مصالح الدرك الوطني أحاطت بموقع الجريمة في انتظار وصول الشرطة العلمية