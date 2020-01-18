باتنة.. سباق بالقشابية في أول مبادرة من نوعها لإحياء التراث المادي

نظم نهاية الأسبوع الماضي مجموعة من الشباب والكهول ببلدية عين التوتة بولاية باتنة سباقا في العدو هو الأول من نوعه وطنيا.

ويعتبر هذا السباق الاول من نوعه من خلال الفكرة التي حملها وهي إغتنام فرصة رأس السنة الأمازيغية لإبراز واحد من الموروث الثقافي والتراث المادي لمنطقة الأوراس.

والمتمثل في لباس القشابية الذي ارتداه حوالي 30 متسابقا على مضمار 3 كلم بمنطقة جبل حمادة، وسط تجاوب كبير لجمع من المواطنين.

وحسب بعض اصحاب هذه المبادرة فإن البداية كانت بفكرة عفوية تداولها مجموعة اصدقاء لم يتوقع احد منهم أن تلقى كل هذا التجاوب والنجاح والتفاعل.

