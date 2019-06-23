باتنة.. سكان القصبات يقبضون على لصين شقيقين أحدهما ممرض حاولا سرقة عجوز

تمكن سكان القصبات، برأس لعيون، من إحباط عملية سرقة استهدفت عجوز في السبعين، من طرف لصين شقيقين، ينحدران من بلدية بيضاء برج بولاية سطيف.

وحسب شهود عيان، فإنّ اللصين قاما بملاحقة الضحية من أمام “بنك” بمدينة نقاوس، عندما قامت بسحب مبلغ بالعملة الصعبة بقيمة تفوق ثلاثين مليون سنتيم بالدينار الجزائري، إلى غاية مدينة القصبات.

أين ترصّد اللصين العجوز لحظة نزولها من المركبة ليحاولا خطف حقيبتها، لكن سرعة تدخل المارة ومن كان بجوار موقع الحادثة دفع بالمتهمين إلى الفرار على متن مركبتهما من نوع “هيربين”، بإتجاه منطقة جبلية،

لتنطلق عملية الملاحقة من قبل عشرات المواطنين، الذين تمكنوا أولا من توقيف السائق، ثم توقيف مرافقه بعد استمرار عملية المطاردة بمعية مصالح الدرك في تلك المنطقة الجبلية .

ليتضح أنّ المتهمين شقيقين، ينحدران من مدينة مدينة بيضاء برج، وأن أحدهما يعمل ممرضا في حادثة، فتحت في شأنها مصالح الدرك تحقيقا أمنيا وسط حالة ارتياح كبيرة بين المواطنين خصوصا وأن ما حدث جاء بعد أيام قليلة من توقيف سارق المواشي في بلدية أولاد فاضل وقبله تفكيك عصابة اشرار من أربعة أفراد في بلدية وادي الماء بنفس الطريقة تقريبا.