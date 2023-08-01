باتنة: سكان “اولاد واش” ببلدية لمسان يطالبون بتجسيد وعود الوالي

إحتج اليوم سكان قرية “أولاد واش” ببلدية لمسان بولاية باتنة رافعين مطلبا رئيسيا متعلقا بتنفيذ وعود الوالي التي أطلقها خلال زيارته الى المنطقة قبل أكثر من شهرين. خاصة ما تعلق منها بتوفير مياه الشرب للقضاء على أزمة العطش التي تضرب سكان منطقة ” اولاد واش ” وعموم سكان البلدية.

وقال المحتجون أن الوالي وخلال زيارته أعطى إشارة إنطلاق أشغال مشروع بئر ارتوازي جديد. لكن الأشغال سرعان ما توقفت في ظروف غامضة. و قال البعض أنها راجعة إلى عدم حصول مقاولة الإنجاز على وثيقة أمر إنطلاق الخدمة المعروفة إختصارا ODS.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الإدارة قامت مؤخرا بتدارك الأمر. وقامت بتسوية الوضعية القانونية لهذا المشروع، الذي قد تعود إليه الأشغال قريبا.

يذكر أن رقعة الإحتجاجات بولاية باتنة في توسع متواصل وحالة الاحتقان في تزايد مستمر. بسبب مشاكل كثيرة ظهرت مؤخرا عقب وعود كثيرة سرعان ما اكتشف المواطنون أنها لم ولن تتحقق.