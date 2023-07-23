باتنة: سكان بومقر يطالبون بتنفيذ وعود الوالي

نظم صبيحة اليوم عدد من سكان بلدية بومقر بولاية باتنة وقفة سلمية أمام مقر البلدية. طالبوا من خلالها الوفاء بوعود الوالي التي أطلقها أمام عدد من المصورين ووسط جمع من المواطنين خلال زيارته الى البلدية بمناسبة يوم الشهيد 18 فيفري الماضي.

وقال منظمو هذه الوقفة في تصريحاتهم “للنهار”، أن الوالي عندما استمع يومها لانشغالات السكان حول مطالب توفير مناصب الشغل في محطة سوناطراك المتواجدة بإقليم بلدية بومقر. قال أمام الجميع عبارته المشهورة “مبروك عليكم”. لكن وبمجرد مغادرته للبلدية توقف كل شيء الى يومنا هذا. ومعها توقفت أيضا أحلام سكان بومقر في عدد من المشاريع التنموية التي وعدهم بها أيضا خلال نفس الزيارة.

رئيس بلدية بومقر رد حول هذه المطالب قائلا أن البلدية قامت بجميع الاجراءات الإدارية فيما تعلق بعدد من المشاريع التنموية. بمقدار 6 ملايير سنتيم، أما قضية مناصب الشغل فأكد أن الأمر يتجاوزه.