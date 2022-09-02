قناة النهار باتنة: سكان عمارة بوادي الشعبة.. إنعدام لأبسط ضروريات الحياة بقلم قناة النهار نشر في 02 سبتمبر 2022 - 12:30 شارك غرِّد أرسل 43 0 باتنة: سكان عمارة بوادي الشعبة.. إنعدام لأبسط ضروريات الحياة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qPp6W اقرأ أيضا طاولات بيع الكتب المستعملة.. وجهة ذوي الدخل المحدود قناة النهار 28 أوت الشيخ النوي: الدرك الوطني بتلمسان يفكك شبكة لبيع لحم الحمير.. ردو بالكم قناة النهار 01 سبتمبر برنامجكم الصباحي نهاركم جديد.. العدد السادس قناة النهار 14 أوت نهاركم جديد/ تمارين رياضية لتقوية القلب قناة النهار 22 أوت صريح جدا: هذا ما يتغير في الإنسان مع تقدم العمر قناة النهار 21 أوت الرئيس تبون: جددنا عزمنا نحو تكثيف الجهود للارتقاء بـعلاقتنا بخطوات مدروسة قناة النهار 25 أوت شراء لباس جديد خاص بالدخول المدرسي ..سمة جزائرية بإمتياز قناة النهار 26 أوت "نور الهدى: "بنتي كانت قادرة تبرى لوكان ماغلطوليش في التشخيص قناة النهار 24 أوت غياب التأهيل لدى سائقي المسافات الطويلة.. أبرز اسباب حوادث المرور قناة النهار 28 أوت صريح جدا: هذه هي تجارب الجزائريين مع "الطماعين" .. قناة النهار 19 أوت