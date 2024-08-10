باتنة: سكنات موقع واد الشعبة مُهددة بالفيضانات وهذا ما تقرر

تنقلت اليوم السبت لجنة وزارية لزيارة موقع 140 وحدة سكنية عمومية إيجارية ببلدية واد الشعبة ولاية باتنة.

وحسب بيان لوزارة السكن، إتضح بعد المعاينة أن السكنات التي تم إستلامها سنة 2017 تقع في منحدر بالنسبة للطريق الوطني رقم 77، مما يعرضها إلى خطر سيلان مياه الأمطار.

وعليه، فقد تقرر أخذ على عاتق وزارة السكن والعمران والمدينة حماية الموقع ككل، بإنجاز أشغال متمثلة في حاجز مائي على طول الموقع، الممتد على أكثر من 500 متر.

وستتكفل بإنجازه مديرية التعمير والهندسة المعمارية بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة.

للعلم فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري باتنة قد قام بأشغال التهيئة الخارجية للحي سابقا.

وأمام هذه الوضعية فقد تقرر كذلك إنجاز أشغال إستدراكية مرافقة لأشغال الحماية المذكورة أعلاه.