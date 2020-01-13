باتنة.. “سنة بيضاء” لطلبة كلية العلوم التكنولوجية مصطفى بن بولعيد..!

الطلبة يواجهون مصيرا مجهولا منذ إنطلاق الموسم الدراسي يعيش أزيد من ألف طالب جامعي، هاجس وشبح السنة البيضاء بكلية العلوم التكنولوجية بجامعة باتنة 2، والذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة لحد الآن.

ويتساءل أزيد من 1000 طالب بكلية العلوم التكنولوجية عن المصير المجهول الذي يتربص بهم، خاصة أنّ شبح السنة البيضاء وارد جدا.

بسبب العديد من المشاكل التي تتخبط فيه الكلية منذ العام الماضي، وتحديدا منذ انطلاق الحراك الطلابي.

وتعيش كلية العلوم التكنولوجية بباتنة حالة من الفوضى منذ أشهر طويلة نظرا للعديد من المشاكل البيداغوجية التي أرقت طلبة تخصص تكنولوجيا.

حيث أكد عدد من الطلبة في تصريحاتهم، أن أولى المشاكل تكمن في التسيير العشوائي لأمور الكلية من قبل الإدارة الوصية، التي طالما كانت خارج مجال التغطية.

وما زاد الطين بلة، اللامبالاة من إدارة الجامعة، حتى أنّها لم تقم بتسوية ونشر نتائج الامتحانات المتأخرة الخاصة بالعام الدراسي الماضي، حسب ذات الطلبة.

وأضاف الطلبة بأن الكلية تفتقر لأدنى الشروط من أجل الدراسة، حيث تعاني الإكتظاظ في ونقص في المرافق البداغوجية من حجرات وأقسام للطلبة.

وحمّل ذات الطلبة المسؤولين والقائمين عن الإدراة مسؤولية الإنقطاع عن الدراسة لأكثر من ستة أشهر كاملة، وكذا حالة التسيب التي آلت إليها الكلية.

هذا وقد قام الطلبة بمراسلة كل الجهات المعنية بالأمر قصد الجلوس حول طاولة الحوار، وإيجاد حلول للوضعية التي طالت، لكن كل محاولاتهم قوبلت بالوعود الواهية و الوردية.

كما لم تلقى رسائلهم الرد الشافي والكافي الذي يطمئنهم ويضع حدا لفترة التدهور والفوضى التي تعيشها كلية العلوم التكنولوجية.