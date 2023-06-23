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باتنة: شاب يحول محلات تجارية من خرابة إلى ورشة لتشغيل البطالين

بقلم النهار أونلاين
باتنة: شاب يحول محلات تجارية من خرابة إلى ورشة لتشغيل البطالين
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باتنة: شاب يحول محلات تجارية من خرابة إلى ورشة لتشغيل البطالين

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