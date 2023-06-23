قناة النهار باتنة: شاب يحول محلات تجارية من خرابة إلى ورشة لتشغيل البطالين بقلم النهار أونلاين نشر في 23 جوان 2023 - 23:02 شارك غرِّد أرسل 80 0 باتنة: شاب يحول محلات تجارية من خرابة إلى ورشة لتشغيل البطالين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9mDKi اقرأ أيضا وزير اللأشغال العمومية في زيارة عمل وتفقد لولاية برج باجي مختار قناة النهار 20 جوان المدية: المدارس القرآنية والكتاتيب .. قبلة الأطفال خلال العطلة الصيفية قناة النهار 23 جوان اليوم الرابع من الباك : الفلسفة كانت صدمة..في إنتظار الإجتماعيات قناة النهار 14 جوان سوق أهراس : الجمارك الوطنية تحجز 55 ألف قرص مهلوس بالمركز الحدودي الحدادة قناة النهار 08 جوان عقوبات مشددة لمحـ.ـاربة الغش في الإمتحانات قناة النهار 04 جوان طالع هابط: مسبح بعين البيضاء جاهز لكنه مغلق والأطفال ويسبحون في البرك المائية قناة النهار 06 جوان قدوم أمطار على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 23 جوان عبد الحميد ترغيني: السياحة ليست فنادق 5 نجوم فقط لأن السائح الأجنبي لا يبحث عن تلك الرفاهية الكبيرة قناة النهار 19 جوان قالمة: موازاة وإرتفاع درجات الحرارة .. مخطط إستباقي لمكافحة الحرائق قناة النهار 20 جوان حكاية نجاح: أساتذة شباب متميزون بطريقة تعليمهم قناة النهار 14 جوان