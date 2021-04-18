باتنة.. شاب يقتل آخر بطلق ناري في بلدية وادي الشعبة قبل آذان الإفطار بقليل

اهتزت بلدية وادي الشعبة بدائرة باتنة قبيل آذان افطار اليوم على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 36 سنة على يد الجاني البالغ من العمر 43 سنة.

هذا الأخير أطلق النار على الضحية فأصابه على مستوى البطن مسببا له جروحا بليغة توفي على اثرها قبل وصوله الى مستشفى باتنة الجامعي، وخلال الحادثة اصيب أيضا شخص آخر على مستوى الرأس كان مع الضحية تم نقله هو الاخر الى المستشفى.

في وقت تم فيه توقيف الجاني وهو يتواجد حاليا قيد التحقيق على مستوى فرقة الدرك الوطني، وحسب مصادر مطلعة فإن خلفيات الجريمة تعود الى شجار وقع بين الجاني وجاره سنة 2018، ليتجدد الخلاف بينهما صبيحة اليوم بأحد مكاتب البريد، ويستمر الى غاية المساء أين دخل الضحية كطرف ثالث في خلاف انتهى بتعرضه للقتل بطلق ناري.