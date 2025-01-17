باتنة.. شاب ينتحر ويترك رسالة مُؤثرة

فُجع سكان ولاية باتنة، ليلة أمس، بخبر وفاة شاب مُنتحرا، بسبب معاناته من عدة مشاكل، حسبما أشار إليه في رسالة مُؤثرة نشرها على حسابه بفايسبوك، قبل إقدامه على الإنتحار.

وكتب الشاب الراحل، في منشور على صفحته بفايسبوك، قبل وقت قصير من وفاته: “إخوتي.. سامحوني دنيا وآخرة.. سامحني يا الله لأن ما سأقوم به لا يرضيك.. من كان السبب في وفاتي، أسامحك..أطلب السماح من والدي.. أنا يتيم لا أب ولا أم.. دائما في المشاكل.. كل الناس تكرهني.. أطلب السماح ممن ظلمته، وأسامح من ظلمني.. تذكروني بالرحمة..”.

وتفاعل الكثيرون مع منشور الشاب، وعلق الآلاف على رسالته، داعيين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه.

وكتب أحد المعلقين بحساب الشاب الراحل: “رحمك الله وغفر لك وعوضك بالجنة ولا رحم الله من كان سببا فيما وصلت إليه…”.

وكتب آخر: “رحمه الله وغفر وله ولا رحم من تسبب له بكل هذا الأذى جزاه الله بمثل ما فعل معه أضعافا، ومن يكتبون رمزي اتصل بنا؟. المفروض أول من قرأ المنشور يذهب إليه مباشرة أو حتى يبلغ الحماية أو أي شي. ربما كان يتمنى أن يصل إليه أحد قبل أن يقدم على فعلته، رحمه الله وغفر له”.

فيما كتب آخر: “ربي يرحمو.. أنا لا أعرف الشاب، ولكن بعدما قرأت رسالته.. إنهمرت دموعي.. يا إخوتي ارحموا بعضكم بعضا. وخاصة اليتامى.. ربي يرحمو ويغفر له إن شاء الله”.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=918635860343514&id=100065913247530&rdid=9Uxg79SzrQtyfhsE#